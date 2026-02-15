Ричмонд
В Калужской области обломками БПЛА повреждена больница

КАЛУГА, 15 февраля. /ТАСС/. Кровля и остекление больницы в Калужской области, а также два автомобиля повреждены обломками подавленного беспилотника. Пострадавших нет, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Владислав Шапша.

«Обломки БПЛА, подавленного над территорией Козельского муниципального округа, незначительно повредили кровлю и остекление ЦМБ № 3 города Козельск. Так же незначительно повреждены два припаркованных рядом автомобиля», — написал он.

Глава региона добавил, что пострадавших нет. Специалисты уже приступили к оценке ущерба и проведению ремонта. На время работ пациенты пострадавшего корпуса переводятся в Сосенскую городскую больницу.

