Водитель и пассажирка погибли в ДТП на Московском шоссе

Два человека погибли в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Смертельная авария произошла сегодня около 04:23 у дома № 191 на Московском шоссе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.
По предварительным данным, водитель ВАЗ-211340 не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем Kia, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Ford Transit.
В результате ДТП погибли 35-летний водитель ВАЗа и его 29-летняя пассажирка.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.
Специалисты призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, особенно в условиях ограниченной видимости и в утренние часы.
Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 400 нижегородцев пострадали в авариях в январе.