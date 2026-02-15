Ричмонд
Водитель и пассажирка погибли в ДТП на Московском шоссе

Причиной трагедии могло стать превышение скорости.

Источник: пресс-служба ГУ МВД по Нижегородской области

Два человека погибли в ДТП на Московском шоссе в Нижнем Новгороде. Смертельная авария произошла сегодня около 04:23 у дома № 191 на Московском шоссе. Об этом сообщает ГУ МВД России по Нижегородской области.

По предварительным данным, водитель ВАЗ-211340 не выбрал безопасную скорость и столкнулся с автомобилем Kia, после чего выехал на встречную полосу и врезался в Ford Transit.

В результате ДТП погибли 35-летний водитель ВАЗа и его 29-летняя пассажирка.

Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают обстоятельства происшествия.

Специалисты призывают водителей соблюдать скоростной режим и быть внимательнее на дорогах, особенно в условиях ограниченной видимости и в утренние часы.

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось, что почти 400 нижегородцев пострадали в авариях в январе.