Глыба льда упала с крыши на девушку в подмосковной Ивантеевке

Ранее в Нижнем Новгороде на двух девушек, проходивших мимо здания, с крыши упала наледь. Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм. Вторая девушка получила незначительные повреждения, ее жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.