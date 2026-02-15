Глыба льда упала с крыши на девушку в подмосковной Ивантеевке

По информации СМИ, люди, которые находились рядом в момент инцидента, вызвали пострадавшей скорую помощь.
— В каком состоянии пострадавшая, неизвестно, — говорится в Telegram-канале RT.
Ранее в Нижнем Новгороде на двух девушек, проходивших мимо здания, с крыши упала наледь. Одна из пострадавших скончалась на месте от полученных травм. Вторая девушка получила незначительные повреждения, ее жизни ничего не угрожает. По факту произошедшего следователи возбудили уголовное дело.
13 февраля ребенок пострадал от падения наледи с крыши дома в Подмосковье. Инцидент произошел на улице Пушкина в Ступине. Большой кусок льда упал на 10-летнюю девочку, ее госпитализировали.