Ричмонд
+5°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сергиевом Посаде при пожаре погиб один человек

МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. При взрыве газгольдера и последовавшем пожаре в Сергиевом Посаде шесть человек получили травмы и один погиб, сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ.

Источник: Соцсети

«Пострадали 6 человек, из них госпитализированы 5, один осмотрен на месте, отказался от госпитализации. При выполнении разбора конструкций обнаружена погибшая женщина», — сказали в МЧС.

Ранее сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем.