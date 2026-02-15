В Сергиевом Посаде при пожаре погиб один человек

«Пострадали 6 человек, из них госпитализированы 5, один осмотрен на месте, отказался от госпитализации. При выполнении разбора конструкций обнаружена погибшая женщина», — сказали в МЧС.
МОСКВА, 15 февраля. /ТАСС/. При взрыве газгольдера и последовавшем пожаре в Сергиевом Посаде шесть человек получили травмы и один погиб, сообщили ТАСС в областном главке МЧС РФ.
«Пострадали 6 человек, из них госпитализированы 5, один осмотрен на месте, отказался от госпитализации. При выполнении разбора конструкций обнаружена погибшая женщина», — сказали в МЧС.
Ранее сообщалось о четверых пострадавших и одном погибшем.