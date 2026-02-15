Подростки украли одежду из магазина в Волгограде

В Волгограде полицейские задержали двух подростков, которые украли одежду из магазина в Советском районе. 16-летний школьник и 17-летний студент техникума похитили ветровки и брюки на общую сумму более 8 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.