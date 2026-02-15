Подростки украли одежду из магазина в Волгограде

В Волгограде полицейские задержали двух подростков, которые украли одежду из магазина в Советском районе. 16-летний школьник и 17-летний студент техникума похитили ветровки и брюки на общую сумму более 8 тысяч рублей, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в одной из торговых точек, когда управляющая обнаружила пропажу товаров и сразу же обратилась в полицию. Сотрудники патрульно-постовой службы оперативно отреагировали на заявление и в короткие сроки установили личности подозреваемых. Ими оказались двое несовершеннолетних жителей города.
При задержании подростки признались в содеянном. Они рассказали полицейским, что сняли с одежды антикражные устройства и просто вышли из магазина, не оплатив товар. Похищенные вещи, как выяснилось, они планировали носить сами.
По данному факту возбудили уголовное дело. В отношении школьника и студента выбрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Теперь им предстоит ответить за свой поступок перед законом.