Экс-главе Минэнерго Украины предъявили обвинение, сообщили в Раде

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Бывшему министру энергетики Украины Герману Галущенко, фигурирующему в деле о коррупции в энергетике, уже предъявлено обвинение, ранее он имел статус свидетеля, сообщил депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*.

Источник: © РИА Новости

Ранее в воскресенье издание «Украинская правда» сообщило, что Галущенко, фигурирующий в деле о коррупции в энергетике, задержан при попытке пересечь границу, его сняли с поезда. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило, что Галущенко задержан при пересечении границы в рамках дела «Мидас» о коррупции в сфере украинской энергетики.

«Галущенко уже вручили подозрение (предъявили обвинение — ред.). До этого он имел статус свидетеля», — написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

НАБУ 10 ноября 2025 года заявило о проведении масштабной спецоперации в сфере энергетики, опубликовав фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и бывшего тогда министром юстиции Германа Галущенко, а также в компании «Энергоатом». Издание «Украинская правда» сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.

НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Верховная рада 19 ноября уволила фигурирующего в деле Галущенко с поста министра юстиции, а Светлану Гринчук — с должности министра энергетики.

* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов, заочно осужден в России.

