Следователи разбираются в смерти основателя «ДомаДом» Алексея Антипкина

Бизнесмен, напомним, пропал 13 февраля. В тот день он вышел из дома в деревне Заозерье под Хохловкой и перестал выходить на связь. Одет он был в горнолыжный костюм со светоотражающими вставками, а при себе у него был походный рюкзак. Через два дня, 15 февраля, Алексея Антипкина нашли мертвым.