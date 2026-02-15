Ричмонд
Следователи разбираются в смерти основателя «ДомаДом» Алексея Антипкина

Тело бизнесмена нашли на льду Камы.

Источник: Комсомольская правда

Следователи СКР по Пермскому краю разбираются в смерти 47-летнего основателя мебельной компании «ДомаДом» Алексея Антипкина.

Бизнесмен, напомним, пропал 13 февраля. В тот день он вышел из дома в деревне Заозерье под Хохловкой и перестал выходить на связь. Одет он был в горнолыжный костюм со светоотражающими вставками, а при себе у него был походный рюкзак. Через два дня, 15 февраля, Алексея Антипкина нашли мертвым.

По словам источника «КП»-Пермь", тело предпринимателя обнаружили на льду Камы.

— Там снег был выше пояса, то есть, скорее всего, провалился где-то в сугробе и застрял, возможно, стало плохо с сердцем. Но это предварительная информация, тело сейчас передали полицейским, они будут разбираться во всем, — рассказывал подробности источник «КП»-Пермь".

По предварительной информации сыщиков смерть Антипкина не связана с криминалом.

— Для установления причин его гибели следователем СК России назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — сообщили в пресс-службе регионального СКР.