Девять человек погибли в результате израильских авиаударов в Газе

Девять палестинцев погибли в результате ударов израильских военно-воздушных сил (ВВС) по территории сектора Газа. Об этом 15 февраля сообщило агентство Reuters со ссылкой на палестинскую гражданскую администрацию.

Источник: Reuters

По словам ее представителей, четыре человека погибли после удара по палаточному лагерю для перемещенных лиц, еще пять человек погибли в результате удара по Хан-Юнису.

В свою очередь израильский чиновник заявил, что авиаудары последовали после нарушения палестинским радикальным движением ХАМАС режима прекращения огня.

Согласно данным министерства здравоохранения Газы, по меньшей мере 600 палестинцев были убиты в результате израильских ударов с момента начала прекращения огня в секторе Газа.

Reuters 4 февраля также сообщало, что в секторе Газа при ударах Израиля погибли 18 человек, включая четверых детей. Тогда израильские военные заявили, что удары были нанесены после того, как боевик открыл огонь по солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и серьезно ранил одного из резервистов. Уточнялось, что удары были нанесены по городу Газе и Хан-Юнису.

