Девять человек погибли в результате израильских авиаударов в Газе

Reuters 4 февраля также сообщало, что в секторе Газа при ударах Израиля погибли 18 человек, включая четверых детей. Тогда израильские военные заявили, что удары были нанесены после того, как боевик открыл огонь по солдатам Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и серьезно ранил одного из резервистов. Уточнялось, что удары были нанесены по городу Газе и Хан-Юнису.