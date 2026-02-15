Ричмонд
Пострадавшей в ТРЦ «Планета» потребуется несколько операций

Всем обратившимся за медпомощью оказывают поддержку, заверили в пресс-службе.

Источник: соцсети

Администрация уфимского ТРЦ «Планета» заявила, что находится на связи с пострадавшими во время инцидента с воздушными шарами. Всем обратившимся за медпомощью оказывают поддержку, заверили в пресс-службе.

Одна из пострадавших рассказала журналистам, что в давке ей придавило ногу тумбой, на которую упали люди.

«Я туда поехала, чтобы детишки мои красоту увидели, а они только испугались. Хаос был, муж всех разогнал», — вспоминает уфимка.

По словам уфимки, скорую помощь пришлось ждать около часа. Врачи диагностировали закрытый перелом и госпитализировали. Теперь ей потребуется несколько операций.

Девушка подтвердила, что администрация ТРЦ пыталась с ней связаться, но оплату лечения пока не предлагала.