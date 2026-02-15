В Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине 15 февраля

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, в Нефтегорском районе Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине. Об этом сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС.
«На ликвидации пожара работали огнеборцы ПСО 36 противопожарной службы совместно с коллегами из областного МЧС», — рассказали в пресс-службе.
В ГУ МЧС по Самарской области информацию пока не прокомментировали. Подробности ЧП, причины и наличие пострадавших пока неизвестны. Однако по данным из соцсетей при пожаре могли пострадать четыре человека.