В Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине 15 февраля

Появились фото с места ЧП на нефтяной скважине в Самарской области.

Источник: Комсомольская правда

В воскресенье, 15 февраля 2026 года, в Нефтегорском районе Самарской области произошел пожар на нефтяной скважине. Об этом сообщили в центре по делам ГО, ПБ и ЧС.

«На ликвидации пожара работали огнеборцы ПСО 36 противопожарной службы совместно с коллегами из областного МЧС», — рассказали в пресс-службе.

В ГУ МЧС по Самарской области информацию пока не прокомментировали. Подробности ЧП, причины и наличие пострадавших пока неизвестны. Однако по данным из соцсетей при пожаре могли пострадать четыре человека.