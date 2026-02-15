В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram

ТАШКЕНТ, 15 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли в Ташкенте четыре организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались продажей наркотиков через Telegram и выводили полученные средства в криптовалюте на общую сумму более чем 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.
«В течение месяца сотрудники правоохранительных органов пресекли деятельность четырех преступных групп, которые занимались незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ через мессенджер Telegram, а также совершали незаконные операции с криптовалютой», — говорится в видеоматериале в Telegram-канале ГУВД.
По данным главка, участники групп создали более 40 Telegram-ботов, используя телефонные номера, зарегистрированные за границей. На эти ресурсы подписались более 20,3 тысячи пользователей, а общий объем средств, выведенных в криптовалюте от продажи наркотиков, превысил 600 тысяч долларов, отметило ГУВД.
Во всех группировках были четко распределены роли их участников: одни управляли каналом и создавали ботов, другие искали закладчиков и покупателей, третьи переводили полученные доходы в криптовалюту и выводили деньги за пределы Узбекистана, добавил главк.
«В ходе оперативных мероприятий все члены групп были задержаны, в их отношении применена мера пресечения в виде заключения под стражу», — отметило ГУВД.
В ноябре 2025 года президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев одобрил национальную программу комплексных практических действий по предупреждению и борьбе с наркопреступлениями на 2025−2026 годы, включающую свыше 100 оперативно-профилактических, организационно-воспитательных и информационно-агитационных мероприятий.