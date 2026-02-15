В Ташкенте раскрыли четыре ОПГ по продаже наркотиков через Telegram

ТАШКЕНТ, 15 фев — РИА Новости. Правоохранительные органы Узбекистана раскрыли в Ташкенте четыре организованные преступные группы (ОПГ), которые занимались продажей наркотиков через Telegram и выводили полученные средства в криптовалюте на общую сумму более чем 600 тысяч долларов, сообщила пресс-служба столичного ГУВД.