Два ребенка погибли в Свердловской области под снежной лавиной

Как сообщил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга, дети катались на «тюбинге» без присмотра взрослых, когда произошел сход снега. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум лицам).
По словам главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, дети находились без присмотра взрослых, катаясь на склоне, где произошел сход снега. По его словам, детей стали искать, когда они не вернулись после прогулки.
«Когда мальчиков извлекли из-под снежного завала, прибывшая скорая пыталась их спасти, но, к большому сожалению, положительного результата это не дало. Отцом одного из погибших является машинист РЖД, а второго ребенка его мама буквально накануне привезла из Екатеринбурга погостить к бабушке. Искренние соболезнования родным погибших детей», — прокомментировал полковник Горелых.