Смертельное ДТП случилось на трассе Воронеж — Луганск

На место происшествия в 7:36 часов выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Чтобы достать тело погибшего из превратившегося в груду металла автомобиля, сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку с помощью спецсредств. Также спасатели отключили аккумулятор разбитой машины, чтобы предотвратить возможное возгорание.