Смертельное ДТП случилось на трассе Воронеж — Луганск

Утром в воскресенье, 15 февраля, в Острогожском районе произошла страшная авария, унесшая жизнь человека. На 96-м километре автодороги Воронеж — Луганск, неподалеку от села Терновое, столкнулись большегруз Renault и автомобиль Skoda Octavia. По предварительным данным очевидцев, водитель легковушки вылетел на встречную полосу, где попал прямо под колеса тяжелой фуры.
На место происшествия в 7:36 часов выехали спасатели. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства. Чтобы достать тело погибшего из превратившегося в груду металла автомобиля, сотрудникам МЧС пришлось проводить деблокировку с помощью спецсредств. Также спасатели отключили аккумулятор разбитой машины, чтобы предотвратить возможное возгорание.
В социальных сетях распространились кадры с места трагедии. Фотографии шокируют: от передней части легкового авто практически ничего не осталось — его буквально «зажевало» под массивный тягач. На снимках также видны обломки кузова.
