В Свердловской области при сходе снега с горки погибли двое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 15 февраля. /ТАСС/. При сходе снега с горки в селе Сылва Шалинского района Свердловской области погибли два ребенка. Прокуратура организовала проверку, сообщили в ведомстве.

Источник: РИА "Новости"

«Прокуратура Шалинского района организовала проверку в связи с гибелью двух детей 8 и 9 лет. При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, утром 15 февраля дети отправились кататься с горки на тюбинге. Бабушка одного из них через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Позже сосед обнаружил тюбинг возле горки, после осмотра детей нашли в снегу.

Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.