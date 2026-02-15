В Свердловской области при сходе снега с горки погибли двое детей

«Прокуратура Шалинского района организовала проверку в связи с гибелью двух детей 8 и 9 лет. При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей», — говорится в сообщении.
По предварительной информации, утром 15 февраля дети отправились кататься с горки на тюбинге. Бабушка одного из них через некоторое время пошла проверять, где ее внук. Позже сосед обнаружил тюбинг возле горки, после осмотра детей нашли в снегу.
Прокуратура в ходе надзорных мероприятий даст правовую оценку соблюдению требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. По результатам проверки при наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.