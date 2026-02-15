Пенсионерка из Волгоградской области потеряла 13 миллионов из-за мошенников

Поддавшись обману и угрозам, женщина поверила звонившим. Следуя их инструкциям, 3 февраля она собрала все накопления, что были у нее дома, и передала курьеру более 3,5 миллионов рублей. Но на этом мошенники не остановились. Спустя несколько дней они снова вышли на связь и убедили ее снять оставшиеся деньги со счета. 9 февраля потерпевшая обналичила еще 9,5 миллионов рублей. А уже на следующий день, 10 февраля, она передала эту сумму неизвестному мужчине прямо у своего дома.