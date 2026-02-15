Ричмонд
Пенсионерка из Волгоградской области потеряла 13 миллионов из-за мошенников

Женщине угрожали уголовной ответственностью за «финансирование враждебного государства».

Источник: Комсомольская правда

В Палласовском районе Волгоградской области 60-летняя жительница лишилась огромной суммы — более 13 миллионов рублей. Она стала жертвой телефонных мошенников, которые сумели убедить ее в серьезности ложных обвинений и заставить передать все свои сбережения, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на ГУ МВД по региону.

История началась 2 февраля, когда женщине стали звонить неизвестные. Они представлялись сотрудниками правоохранительных органов и других государственных структур, заявляя, что с ее банковских счетов якобы идет финансирование «враждебного государства». Чтобы придать своим словам вес, аферисты использовали сложную терминологию и оказывали мощное психологическое давление, пугая пенсионерку возможным уголовным преследованием.

Поддавшись обману и угрозам, женщина поверила звонившим. Следуя их инструкциям, 3 февраля она собрала все накопления, что были у нее дома, и передала курьеру более 3,5 миллионов рублей. Но на этом мошенники не остановились. Спустя несколько дней они снова вышли на связь и убедили ее снять оставшиеся деньги со счета. 9 февраля потерпевшая обналичила еще 9,5 миллионов рублей. А уже на следующий день, 10 февраля, она передала эту сумму неизвестному мужчине прямо у своего дома.

По факту произошедшего следственные органы возбудили уголовное дело. Сейчас полиция проводит оперативно-розыскные мероприятия, чтобы установить личности злоумышленников и задержать их.