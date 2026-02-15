В Норильске при пожаре один человек погиб и 63 спасены

В Норильске днем, 15 февраля, произошел пожар в общежитии на улице Металлургов. По информации ГУ МЧС России по Красноярскому краю, загорелась квартира на втором этаже панельного дома. Густой дым начал подниматься вверх. На место прибыли 10 единиц техники и 33 человека личного состава.
Было спасено 63 человека, из них восемь детей. Однако есть один погибший мужчина. Еще шесть человек госпитализированы в больницу.
Локализовать огонь удалось в 19:44 часов на площади 25 квадратных метров. Причины возгорания пока неизвестны, этим займутся пожарные дознаватели.