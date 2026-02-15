Ричмонд
Число сбитых на подлете к Москве дронов приблизилось к 20

Силы ПВО уничтожили еще 13 беспилотников, летевших на Москву, сообщил столичный мэр Сергей Собянин.

Источник: РИА "Новости"

До этого он рассказал о пяти сбитых на подлете к столице дронах. Общее число уничтоженных за 15 февраля беспилотников достигло 18.

На этом фоне в аэропорту Домодедово ввели ограничения на прием и выпуск рейсов.

