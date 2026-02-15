Ричмонд
В Карачаево-Черкесии в ДТП погибли три женщины

ЧЕРКЕССК, 15 февраля. /ТАСС/. В Хабезском районе Карачаево-Черкесии три женщины погибли в результате столкновения трех автомобилей. Об этом сообщили в региональном МВД.

Источник: РИА "Новости"

ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Зеюко и Хабез. «Произошло столкновение трех транспортных средств: Geely Monjaro и двух автомобилей Lada Priora. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм погибли три женщины: водитель и два пассажира одной из Lada Priora», — говорится в сообщении.

На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин ДТП, добавили в ведомстве.