В Карачаево-Черкесии в ДТП погибли три женщины

ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Зеюко и Хабез. «Произошло столкновение трех транспортных средств: Geely Monjaro и двух автомобилей Lada Priora. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм погибли три женщины: водитель и два пассажира одной из Lada Priora», — говорится в сообщении.