В Карачаево-Черкесии в ДТП погибли три женщины

ДТП произошло на дороге между населенными пунктами Зеюко и Хабез. «Произошло столкновение трех транспортных средств: Geely Monjaro и двух автомобилей Lada Priora. По предварительным данным, в результате дорожно-транспортного происшествия от полученных травм погибли три женщины: водитель и два пассажира одной из Lada Priora», — говорится в сообщении.
На месте происшествия работают сотрудники полиции. Проводятся необходимые мероприятия для установления обстоятельств и причин ДТП, добавили в ведомстве.