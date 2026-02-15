Число пострадавших после удара ВСУ по Центральному в ЛНР выросло до 24

Об этом сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.
«За сегодняшний день в Перевальскую городскую больницу за медицинской помощью обратились еще 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь», — сообщила Пащенко.
