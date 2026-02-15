Ричмонд
Число пострадавших после удара ВСУ по Центральному в ЛНР выросло до 24

ЛУГАНСК, 15 февраля. /ТАСС/. Число пострадавших из-за атаки БПЛА ВСУ в поселке Центральный в ЛНР мирных жителей достигло 24.

Источник: РИА "Новости"

Об этом сообщила в Telegram-канале министр здравоохранения региона Наталия Пащенко.

«За сегодняшний день в Перевальскую городскую больницу за медицинской помощью обратились еще 5 человек. Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь», — сообщила Пащенко.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше