В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян

Накануне сообщалось, что количество пациентов с оспой обезьян, которые проходят лечение на базе Домодедовской больницы, увеличилось до трех. Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. О подтверждении у одного из пациентов, госпитализированных в Домодедовскую больницу, оспы обезьян стало известно 1 февраля. На следующий день Роспотребнадзор сообщил о выявлении людей, которые контактировали с заболевшим мужчиной. Обнаруженных поместили в режим изоляции.