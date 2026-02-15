В Санкт-Петербурге выявили два случая заболевания оспой обезьян

Отмечается, что оба случая были выявлены в этот день. Пострадавшие средней степени тяжести были госпитализированы в местную больницу.
Уточняется, что заболевание было подтверждено.
Накануне сообщалось, что количество пациентов с оспой обезьян, которые проходят лечение на базе Домодедовской больницы, увеличилось до трех. Состояние всех заболевших оценивается как удовлетворительное. О подтверждении у одного из пациентов, госпитализированных в Домодедовскую больницу, оспы обезьян стало известно 1 февраля. На следующий день Роспотребнадзор сообщил о выявлении людей, которые контактировали с заболевшим мужчиной. Обнаруженных поместили в режим изоляции.
Кандидат медицинских наук, директор научно-исследовательского центра (НИЦ) по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в беседе с «Известиями» перечислил симптомы, которые предшествуют основным признакам данного заболевания. К ним он отнес головную и мышечную боль и увеличение региональных лимфатических узлов. 4 февраля кандидат медицинских наук, доцент департамента фундаментальной медицины ДВФУ Галина Компанец назвала вспышку оспы обезьян на территории России маловероятной.