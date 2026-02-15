Прокуратура начала проверку по факту разрушения крыши жилого дома под Пензой

Ранее сообщалось, что в городе Котовск произошло обрушение входного козырька у хирургического отделения местной больницы. По предварительным данным, конструкция не выдержала нагрузки от скопившихся на крыше снега и наледи. На место происшествия выехал прокурор города Виталий Колдашов, который координирует работу экстренных служб и полиции. В регионе уже возбудили уголовное дело по статье о халатности. Известно об одном погибшем — пришедшем на работу в свой выходной слесаре.