Прокуратура начала проверку по факту разрушения крыши жилого дома под Пензой

«14 февраля 2026 года в семиквартирном одноэтажном жилом доме по ул. Мичурина в Сурске произошло частичное обрушение кровли», — рассказали представители надзорного органа.
На данный момент сотрудники прокуратуры выясняют, что именно привело к обрушению. Если в действиях ответственных лиц найдут нарушения, после проверки последуют меры прокурорского реагирования. В ведомстве уже заявили, что не оставят без внимания вопрос восстановления нарушенных прав жильцов.
Также известно о том, что на место ЧП выехал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков.
Ранее сообщалось, что в городе Котовск произошло обрушение входного козырька у хирургического отделения местной больницы. По предварительным данным, конструкция не выдержала нагрузки от скопившихся на крыше снега и наледи. На место происшествия выехал прокурор города Виталий Колдашов, который координирует работу экстренных служб и полиции. В регионе уже возбудили уголовное дело по статье о халатности. Известно об одном погибшем — пришедшем на работу в свой выходной слесаре.
