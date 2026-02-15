Ричмонд
Прокуратура начала проверку по факту разрушения крыши жилого дома под Пензой

Жильцы семиквартирного дома в Сурске остались без крыши над головой — там произошло обрушение кровельной конструкции. Информацию об этом распространила пресс-служба прокуратуры Пензенской области в официальном телеграм-канале ведомства, которая уже начала проверку по факту произошедшего.

Источник: Life.ru

«14 февраля 2026 года в семиквартирном одноэтажном жилом доме по ул. Мичурина в Сурске произошло частичное обрушение кровли», — рассказали представители надзорного органа.

На данный момент сотрудники прокуратуры выясняют, что именно привело к обрушению. Если в действиях ответственных лиц найдут нарушения, после проверки последуют меры прокурорского реагирования. В ведомстве уже заявили, что не оставят без внимания вопрос восстановления нарушенных прав жильцов.

Также известно о том, что на место ЧП выехал прокурор Городищенского района Михаил Мартышков.

Ранее сообщалось, что в городе Котовск произошло обрушение входного козырька у хирургического отделения местной больницы. По предварительным данным, конструкция не выдержала нагрузки от скопившихся на крыше снега и наледи. На место происшествия выехал прокурор города Виталий Колдашов, который координирует работу экстренных служб и полиции. В регионе уже возбудили уголовное дело по статье о халатности. Известно об одном погибшем — пришедшем на работу в свой выходной слесаре.

