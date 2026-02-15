СК проверяет картинг в Петербурге, где девочка получила травму

С. -ПЕТЕРБУРГ, 15 фев — РИА Новости. Следователи проверяют картинг в Петербурге, где девочка получила травму, возбуждено уголовное дело о небезопасных услугах, сообщает пресс-служба ГСУ СК по городу.
Предварительно установлено, что в субботу в одном из торговых центров в Приморском районе после инцидента на картинге с травмами была госпитализирована девочка. Следователи выполняют комплекс следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего.
«Следователем следственного отдела по Приморскому району ГСУ СК России по городу Санкт-Петербургу по факту травмирования девочки 2015 года рождения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности)», — говорится в сообщении пресс-службы.