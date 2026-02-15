Житель ЛНР умер после атаки на поселок Центральный

Ранее сообщалось о 19 раненых. «Всем пострадавшим оказывается необходимая квалифицированная помощь», — написала госпожа Пащенко в Telegram-канале.
Атака произошла днем 14 февраля. По словам главы ЛНР Леонида Пасечника, были повреждены десятки жилых домов, здание школы, поселкового совета и почтового отделения.
Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.Читать дальше