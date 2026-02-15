Ричмонд
Пассажирский самолёт с треснувшим лобовым стеклом благополучно сел в Шереметьево

Рейс Санкт-Петербург — Нижнекамск на Boeing 738 был вынужден совершить посадку в Шереметьево из-за трещины в лобовом стекле. Об этом сообщили ТАСС в оперативных службах.

«Экипаж Boeing 738, следовавшего из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, доложил о трещине в лобовом стекле и принял решение о посадке в Шереметьеве», — говорится в публикации.

Посадка самолёта прошла без происшествий. На борту воздушного судна «Победы» находились 186 пассажиров и 6 членов экипажа.

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Самарканд, был вынужден совершить посадку в аэропорту Бухары. Причиной отклонения от запланированного маршрута стали неблагоприятные метеоусловия в Самарканде, а именно сильный туман, что побудило экипаж рейса PBD-997 принять решение об использовании резервного аэродрома в Бухаре.

