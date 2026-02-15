Пассажирский самолёт с треснувшим лобовым стеклом благополучно сел в Шереметьево

Ранее сообщалось, что самолёт авиакомпании «Победа», следовавший из Москвы в Самарканд, был вынужден совершить посадку в аэропорту Бухары. Причиной отклонения от запланированного маршрута стали неблагоприятные метеоусловия в Самарканде, а именно сильный туман, что побудило экипаж рейса PBD-997 принять решение об использовании резервного аэродрома в Бухаре.