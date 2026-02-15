Boeing с треснувшим стеклом приземлился в столичном аэропорту Шереметьево

Пассажирский Boeing 737−800 (738), который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, сообщил о трещине в лобовом стекле и приземлился в аэропорту Шереметьево. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили оперативные службы.