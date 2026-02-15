Снежный плен в Териберке: За возможность улететь на вертолёте туристам придётся раскошелиться

Местные жители не оставляют гостей в беде: в селе гостеприимно распахнуты двери баров и кафе, где можно выпить горячий чай или кофе и подкрепиться. Для размещения организованы пункты временного пребывания — главный из них работает в Лодейнинской школе, ещё один открыт в Доме культуры. Сельчане также приглашают туристов переночевать в своих домах, в первую очередь стараясь приютить семьи с детьми.