Снежный плен в Териберке: За возможность улететь на вертолёте туристам придётся раскошелиться

Застрявших путешественников и кормят их горячими обедами. Видео © Telegram / SHOT.
Правда, как уточняют туристы, борт поднимется в воздух только при наличии 22 желающих, а стоимость перелёта для каждого составляет в среднем 45 тысяч рублей.
Очевидцы рассказали, что колонна машин, пытавшаяся выехать утром, простояла впустую до вечера — всех развернули обратно в гостиницы. Люди рассчитывали, что проезд откроют к девяти вечера, но этого не произошло. В сложившейся ситуации частная авиация предлагает единственный быстрый выход: вертолёт доставит пассажиров в мурманский аэропорт.
Териберка в снежном плену: дороги замело, техника не успевает производить расчистку. Видео © Telegram / SHOT.
Местные жители не оставляют гостей в беде: в селе гостеприимно распахнуты двери баров и кафе, где можно выпить горячий чай или кофе и подкрепиться. Для размещения организованы пункты временного пребывания — главный из них работает в Лодейнинской школе, ещё один открыт в Доме культуры. Сельчане также приглашают туристов переночевать в своих домах, в первую очередь стараясь приютить семьи с детьми.
Дорожные службы борются с заносами, но усилия сводятся на нет непогодой: трассу мгновенно засыпает снова из-за ураганного ветра и метели. Местное население выражает недовольство в адрес подрядчика «Север Строй», отвечающего за обслуживание трассы до Териберки, указывая на дефицит снегоуборочной техники.
Ранее сообщалось, сотни авто застряли в многокилометровой пробке из-за метели в Мурманской области. Местные жители не могут добраться до работы, а туристы, покидавшие Териберку, — выехать из региона. Ситуацию осложнил сломавшийся фронтальный погрузчик, заблокировавший проезд.
