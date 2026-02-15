В Свердловской области двое детей погибли во время катания с горы на тюбинге

Двое детей 8 и 9 лет погибли в Свердловской области во время катания с горки на тюбинге. Об этом сообщает «КП-Екатеринбург».
«При скатывании произошел сход снега с горки, которым накрыло детей. После осмотра были обнаружены тела детей в снегу», — говорится в заявлении пресс-службы прокуратуры Свердловской области.
Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Сылва в воскресенье, 15 февраля. Дети приехали в гости к бабушкам и решили покататься с горки на тюбинге. При этом несовершеннолетние находились на месте трагедии без присмотра взрослых.
По факту произошедшего Следственным комитетом России по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье за «причинение смерти по неосторожности двум лицам». Детали и обстоятельства произошедшего уточняются.
Ранее KP.RU сообщал, что в Новгородской области две девушки погибли во время катания на тюбинге, прикрепленном в автомобилю. Во время движения «ватрушка» с двумя пассажирами столкнулась с двигавшейся навстречу машиной.