В Свердловской области двое детей погибли во время катания с горы на тюбинге

Уточняется, что инцидент произошел в населенном пункте Сылва в воскресенье, 15 февраля. Дети приехали в гости к бабушкам и решили покататься с горки на тюбинге. При этом несовершеннолетние находились на месте трагедии без присмотра взрослых.