В Челябинской области из-за снегопада ограничили движение по трассе М-5

Проезд грузовиков, автобусов и маршрутных такси временно запрещен по федеральной трассе М-5 «Урал», пишет «360» со ссылкой на Госавтоинспекцию Челябинской области.
«Введено временное ограничение движения на федеральной трассе М-5 “Урал” с 19:00 (по местному времени, с 17.00 по мск. — Прим. ред.) 15 февраля 2026 до 07:00 (по местному времени, до 05.00 по мск) 16 февраля 2026 года», — говорится в сообщении.
Ограничение касается участка от 1548-го по 1799-й километр.
В ведомстве пояснили, что причиной ограничений стали неблагоприятные погодные условия, трасса закрыта из соображений безопасности.
Отметим, по прогнозам гидрометцентра, в ночь на 16 февраля в Челябинской области ожидается сильный снегопад и метель.
Ранее сообщалось, что с утра 16 февраля в Москве пойдет снег, осадки будут усиливаться с каждым часом и достигнут пика в середине дня. В отдельных районах столицы поднимется метель, ожидается гололедица и местами снежные заносы, сообщил aif.ru синоптик Александр Ильин.