Мужчина умер в больнице после удара ВСУ по ЛНР

Мужчина, который получил ранения в результате удара Вооруженных сил Украины (ВСУ) по поселку в Луганской Народной Республике, скончался в больнице. Об этом сообщила министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко.

— Сегодня в одном из лечебных учреждений республики от полученных травм скончался мужчина 1957 года, — говорится в ее Telegram-канале.

Кроме того, число пострадавших после удара ВСУ по Центральному выросло до 24, заявили в Минздраве региона.

В субботу, 14 февраля, дроны Вооруженных сил Украины ударили по поселку Центральный в Перевальском районе Луганской Народной Республики. По словам губернатора Леонида Пасечника, в республике развернули оперативный штаб для устранения последствий массированного удара. Повреждены десятки жилых и социальных объектов.

