У побережья Курильских островов зафиксировано три землетрясения

У побережья Курильских островов зафиксирована серия землетрясений. По данным камчатского филиала ФИЦ ЕГС РАН, самый мощный толчок произошёл в 15:58:42 по UTC (18:58 мск) и имел магнитуду 6,2.

Источник: Life.ru

Позднее специалисты сообщили ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2. Информация о возможных разрушениях или угрозе цунами на данный момент не приводится. Курильские острова расположены в сейсмоактивной зоне Тихоокеанского огненного кольца, где регулярно фиксируются подземные толчки различной силы.

Ранее два ощутимых землетрясения на Курильских островах зафиксировали 12 февраля. Первое событие магнитудой 5,1 произошло глубокой ночью в океане южнее острова Симушир. Второй подземный толчок магнитудой 5,3 зарегистрировали позже северо-восточнее села Малокурильское.

Главные происшествия, пожары, аварии и спасательные операции — в разделе «Происшествия» на Life.ru.