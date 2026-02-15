У побережья Курильских островов зафиксировано три землетрясения

Позднее специалисты сообщили ещё о двух землетрясениях магнитудой 4,4 и 4,2. Информация о возможных разрушениях или угрозе цунами на данный момент не приводится. Курильские острова расположены в сейсмоактивной зоне Тихоокеанского огненного кольца, где регулярно фиксируются подземные толчки различной силы.