Летевший из ЯНАО самолёт сел в Шереметьево из-за неисправности в системе управления

Аэропорт Шереметьево стал ареной для второго происшествия за вечер. До этого самолёт Boeing 738, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, был вынужден совершить незапланированную посадку. Причиной такого решения стала обнаруженная трещина на лобовом стекле воздушного судна.