Летевший из ЯНАО самолёт сел в Шереметьево из-за неисправности в системе управления

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативных служб, посадка прошла успешно в 19:48 по московскому времени. Предположительно, рейс выполняла авиакомпания «Ямал».
Аэропорт Шереметьево стал ареной для второго происшествия за вечер. До этого самолёт Boeing 738, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, был вынужден совершить незапланированную посадку. Причиной такого решения стала обнаруженная трещина на лобовом стекле воздушного судна.
Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.