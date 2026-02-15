Ричмонд
Летевший из ЯНАО самолёт сел в Шереметьево из-за неисправности в системе управления

Авиалайнер Airbus A320, выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Москву (Домодедово), совершил вынужденную посадку в аэропорту Шереметьево. Причиной стало обнаружение неисправности в системе управления.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на оперативных служб, посадка прошла успешно в 19:48 по московскому времени. Предположительно, рейс выполняла авиакомпания «Ямал».

Аэропорт Шереметьево стал ареной для второго происшествия за вечер. До этого самолёт Boeing 738, следовавший из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, был вынужден совершить незапланированную посадку. Причиной такого решения стала обнаруженная трещина на лобовом стекле воздушного судна.

Больше актуальных событий в режиме реального времени — читайте в разделе «Последние новости» на Life.ru.