Более 12 часов идёт атака ВСУ на Брянскую область, уничтожено свыше 170 дронов

Более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область, за сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа. Об этом сообщил губернатор Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

Источник: Life.ru

«Мужественные бойцы подразделений Минобороны РФ, бригады “БАРС — Брянск”, спецподразделений Росгвардии по Брянской области всё это время ведут работу по уничтожению воздушных целей», — написал он.

В связи с продолжающейся опасностью губернатор призвал жителей неукоснительно соблюдать необходимые меры безопасности. Он предупредил, что нельзя приближаться к подозрительным и незнакомым предметам.

Ранее стало известно, что за минувшую неделю над Брянской областью средствами противовоздушной обороны было уничтожено 197 дронов ВСУ. Область ежедневно подвергается ударам со стороны противника, принимая на себя первый удар и не позволяя вражеским беспилотникам прорваться вглубь территории других регионов страны.

