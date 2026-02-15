В Шереметьеве приземлился самолет из Петербурга с треснувшим лобовым стеклом

Ранее KP.RU сообщал, что в аэропорту Тайваня во время посадки у самолета Boeing 737 оторвалось одно из колес шасси. В результате происшествия взлетно-посадочная полоса была закрыта почти на два часа из-за обломков самолета, что привело к задержкам рейсов.