Украденная в Минске шуба продавалась с огромной скидкой на странице девушки вора. О таком случае рассказали в Октябрьское РУВД милиции Минска.
Все началось на парковке, где жительница района на несколько минут оставила пакет с шубой, которая стоит полторы тысячи рублей. Вернувшись к этому месту, пакет и его содержимое женщина не обнаружила.
Как установили сыщики, пакет «приглянулся» 23-летнему минчанину. Он успел осмотреть его содержимое, забрать его себе, а потом выставить шубу на продажу.
«Молодой человек с аккаунта своей девушки разместил объявление о продаже мехового изделия на интернет-площадке», — говорят в милиции.
Выручить за предмет гардероба мужчина собирался 400 рублей — то есть снизил цену в 3,75 раза — на 1100 рублей.
Планам фигуранта уголовного дела за кражу сбыться не было суждено: сделку о продаже он не заключил, самого его задержали, а изъятая шуба вернется к своей законной обладательнице.
Тем временем белорусский врач сказал, почему важно пройти не 10000 шагов в день, а 5 км непрерывно. Еще он объяснил, почему гипертоникам надо принимать препараты даже при нормальном давлении.
Ранее Герой Беларуси Дарья Домрачева рассказала, как она с Уле-Эйнаром Бьорндаленом воспитывает дочь Ксению.
А синоптик Дмитрий Рябов предупредил белорусов о неустойчивой погоде, морозах и снеге на неделе с 16 по 22 февраля.