Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Над Тулой и Алексином прогремели взрывы, местные жители сообщают о работе ПВО

Над Тулой и Алексином зафиксирована серия взрывов. По предварительным данным, системы противовоздушной обороны успешно нейтрализовали воздушные объекты.

Жители Алексина сообщили SHOT о как минимум пяти громких, низких звуках взрывов, сопровождавшихся вспышками в небе, около 20:00. В Туле взрывы начались в 20:30, очевидцы насчитали от трёх до пяти мощных звуков в южной и центральной частях города. Также поступали сообщения о звуках двигателей в воздухе. На данный момент информация о пострадавших и ущербе отсутствует.

Ранее сообщалось, что уже более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область. За сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа.

Самая оперативная информация о происходящем — в разделе «Последние новости» на Life.ru.