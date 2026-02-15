Над Тулой и Алексином прогремели взрывы, местные жители сообщают о работе ПВО

Жители Алексина сообщили SHOT о как минимум пяти громких, низких звуках взрывов, сопровождавшихся вспышками в небе, около 20:00. В Туле взрывы начались в 20:30, очевидцы насчитали от трёх до пяти мощных звуков в южной и центральной частях города. Также поступали сообщения о звуках двигателей в воздухе. На данный момент информация о пострадавших и ущербе отсутствует.
Ранее сообщалось, что уже более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область. За сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа.
