Самолет Новый Уренгой — Домодедово сел в Шереметьеве из-за проблем с управлением

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Москву с плановой посадкой в Домодедове, был вынужден приземлиться в Шереметьеве из-за неисправности системы управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.

— В 19:48 в аэропорту Шереметьево совершил благополучную посадку самолет Airbus A320 из Нового Уренгоя, направлявшийся в Домодедово. Причина — неисправность управления, — говорится в материале.

Вечером того же дня пассажирский Boeing 737−800, который выполнял рейс из Санкт-Петербурга в Нижнекамск, сообщил о трещине в лобовом стекле и приземлился в аэропорту Шереметьево.