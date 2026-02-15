Самолет Новый Уренгой — Домодедово сел в Шереметьеве из-за проблем с управлением

Самолет Airbus A320, выполнявший рейс из Нового Уренгоя в Москву с плановой посадкой в Домодедове, был вынужден приземлиться в Шереметьеве из-за неисправности системы управления. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оперативных службах.