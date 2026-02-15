Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ

Вооружённые силы Украины нанесли удары по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, в результате чего пять муниципальных образований и часть Брянска остались без тепла и электричества. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.

Источник: Life.ru

Он уточнил, что противник атаковал энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям. В настоящий момент все аварийные бригады уже мобилизованы и приступили к работе. Специалисты занимаются подключением резервных мощностей и ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет в дома жителей.

Ранее сообщалось, что уже более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область. За сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.