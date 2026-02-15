Брянская область частично осталась без тепла и света после атаки ВСУ

Он уточнил, что противник атаковал энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям. В настоящий момент все аварийные бригады уже мобилизованы и приступили к работе. Специалисты занимаются подключением резервных мощностей и ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет в дома жителей.
Ранее сообщалось, что уже более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область. За сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.