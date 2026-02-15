Раздача призов на День святого Валентина обернулась для россиянки чередой операций

Супруг пострадавшей пытался оттолкнуть людей и вызвать помощь. Мероприятие проходило 14 февраля: посетителям бросали тысячи воздушных шаров, а в 20 из них прятали купоны на подарки. Медики прибыли примерно через час. Диагноз — закрытый перелом. Для полного восстановления понадобится несколько операций.
Ранее Life.ru писал, что четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области. Всех госпитализировали в местную больницу. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.
