Раздача призов на День святого Валентина обернулась для россиянки чередой операций

В Уфе 27-летняя женщина получила перелом ноги во время акции «7000 шаров» в ТРЦ «Планета». Из-за ажиотажа в зале возникла давка. На женщину и её детей упала декорационная тумба, пострадали и другие посетители. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.