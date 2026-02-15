Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Раздача призов на День святого Валентина обернулась для россиянки чередой операций

В Уфе 27-летняя женщина получила перелом ноги во время акции «7000 шаров» в ТРЦ «Планета». Из-за ажиотажа в зале возникла давка. На женщину и её детей упала декорационная тумба, пострадали и другие посетители. Об этом сообщает портал Ufa1.ru.

Источник: Life.ru

Супруг пострадавшей пытался оттолкнуть людей и вызвать помощь. Мероприятие проходило 14 февраля: посетителям бросали тысячи воздушных шаров, а в 20 из них прятали купоны на подарки. Медики прибыли примерно через час. Диагноз — закрытый перелом. Для полного восстановления понадобится несколько операций.

Ранее Life.ru писал, что четыре человека пострадали при пожаре на нефтяной скважине в Самарской области. Всех госпитализировали в местную больницу. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии, остальные — в состоянии средней степени тяжести.

Всё о ЧП, катастрофах и работе экстренных служб — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.