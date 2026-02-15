Ричмонд
Богомаз: Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ

Часть жителей Брянска осталась без тепла и света после атак ВСУ. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил губернатор области Александр Богомаз.

— В результате удара противника по объектам энергетической инфраструктуры Брянской области, в пяти муниципальных образованиях и частично в городе Брянске отсутствует тепло и электричество. Все аварийные бригады находятся на своих местах, — говорится в его Telegram-канале.

Специалисты подключают резервные мощности, добавил губернатор.

Область подверглась массированной атаке беспилотников. По информации Богомаза, удары продолжались более 12 часов, было уничтожено свыше 170 дронов.