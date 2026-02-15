Кинолог объяснил, почему пропавшая с Усольцевыми собака не вывела бы их из тайги

«Нет, не могла [вывести]. Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка», — цитирует Круглова РИА «Новости».
Поиски туристов завершились 12 октября и перешли в режим точечных задач. Сейчас ими занимаются профессиональные спасатели. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье о многократном убийстве, однако приоритетная версия остаётся — несчастный случай.
Напомним, после трёхмесячного перерыва 30 января возобновили активные поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Семья пропала в конце сентября 2025 года. Люди отправились в туристический поход в урочище Буратинка под посёлком Кутурчин в Партизанском районе. Семью Усольцевых могут признать погибшей уже в марте 2026 года. Поисковая организация «ПримПоиск» считает наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай в труднодоступной местности.
