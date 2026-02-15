Ричмонд
+8°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Кинолог объяснил, почему пропавшая с Усольцевыми собака не вывела бы их из тайги

Семья Усольцевых пропала в Красноярском крае 28 сентября 2025 года вместе с пятилетней дочкой и собакой породы корги. По словам инструктора-дрессировщика Андрея Круглова, корги не могла вывести людей из тайги из-за особенностей строения тела: короткие лапы и длинное тело делают движение по пересечённой местности сложным.

«Нет, не могла [вывести]. Потому что это собака сейчас просто комнатная, диванная. Она дальше миски никуда не дойдет. Как она может куда-то вывести? Могут лайка, овчарка», — цитирует Круглова РИА «Новости».

Поиски туристов завершились 12 октября и перешли в режим точечных задач. Сейчас ими занимаются профессиональные спасатели. По факту исчезновения возбуждено уголовное дело по статье о многократном убийстве, однако приоритетная версия остаётся — несчастный случай.

Напомним, после трёхмесячного перерыва 30 января возобновили активные поиски супругов Усольцевых и их пятилетней дочери. Семья пропала в конце сентября 2025 года. Люди отправились в туристический поход в урочище Буратинка под посёлком Кутурчин в Партизанском районе. Семью Усольцевых могут признать погибшей уже в марте 2026 года. Поисковая организация «ПримПоиск» считает наиболее вероятной причиной пропажи несчастный случай в труднодоступной местности.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.