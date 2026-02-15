Ричмонд
В США застрелили 21-летнюю украинскую беженку и ее парня

25-летний американец Калеб Гайден Фосно подозревается в убийстве беженки из Украины и ее парня.

Источник: Аргументы и факты

В американском штате Северная Каролина была убита 21-летняя беженка из Украины Екатерина Товмаш. В преступлении подозревается 25-летний американец Калеб Гайден Фосно, который является её бывшим парнем. Об этом пишет украинское издание «Страна».

О трагедии сообщил в соцсетях брат погибшей, Михаил Товмаш. По его словам, утром 16 февраля Фосно, проживавший в Огайо, проехал семь часов, чтобы добраться до квартиры Екатерины в Северной Каролине.

Мужчина ворвался в дом, где находились сама Екатерина, её младшие братья и сёстры, а также новый молодой человек.

«Около 7 утра он заставил одного из наших младших братьев или сестёр разбудить Екатерину, а затем застрелил её в постели. Он также застрелил её парня, который спал рядом», — рассказал Михаил.

После расправы подозреваемый скрылся с места происшествия, но вскоре был задержан полицией. Ему предъявлены обвинения в двух убийствах первой степени.

Екатерина Товмаш переехала в Соединённые Штаты около двух лет назад из Белой Церкви (Киевская область).

В августе 2025 года в Соединенных Штатах была убита украинская беженка Ирина Заруцкая. Девушку зарезали ножом в поезде. В США ввели «Закон Ирины» для того, чтобы казнить убийцу.

