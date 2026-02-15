Ричмонд
На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар на складе

В столичном районе Северянинского проезда произошло возгорание в складских помещениях. На место незамедлительно прибыли подразделения пожарно-спасательного гарнизона города, включая расчёты из ПСО. Об этом сообщил Telegram-канал ДГО по Москве.

Источник: Life.ru

«15 февраля в 17.27 в Службу 112 Москвы поступило сообщение о возгорании в Северянинском проезде. На место происшествия были высланы силы пожарно-спасательного гарнизона Москвы, в том числе расчеты ПСО № 216 и ПСО № 246 Пожарно-спасательного центра», — сообщает пост.

Как уточнили в столичном департаменте по делам гражданской обороны, площадь возгорания составила 200 квадратных метров. Огонь охватил товары, находившиеся на складе. В ходе тушения произошло частичное обрушение элементов кровли здания.

Спасатели оперативно провели разведку и приступили к ликвидации горения. Ближе к семи часам вечера распространение огня удалось остановить. В настоящий момент пожар ликвидирован.

Ранее в Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту смертельного пожара в Курортном районе. Сотрудники спасательной службы обнаружили три тела на пепелище частного дома в посёлке Песочный. Также сообщалось, что в посёлке Кукан Хабаровского района в пожаре погибла женщина и четверо детей. Когда прибыли пожарные, пламя полностью охватило деревянный дом и хозяйственные постройки. Пожар потушили только через шесть часов.

