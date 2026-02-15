На северо-востоке Москвы потушили крупный пожар на складе

Ранее в Санкт-Петербурге завели уголовное дело по факту смертельного пожара в Курортном районе. Сотрудники спасательной службы обнаружили три тела на пепелище частного дома в посёлке Песочный. Также сообщалось, что в посёлке Кукан Хабаровского района в пожаре погибла женщина и четверо детей. Когда прибыли пожарные, пламя полностью охватило деревянный дом и хозяйственные постройки. Пожар потушили только через шесть часов.