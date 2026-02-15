Ещё три дрона ВСУ сбили над Калужской областью

Ранее в воскресенье, в период с 14:30 до 18:00 по московскому времени силы ПВО уничтожили 12 БПЛА над территорией Калужской области. Дроны были сбиты в небе над Хвастовичским, Кировским, Думиничским, Сухиничским, Малоярославецким муниципальными округами, а также на окраине города Калуги. Ещё пять беспилотников ликвидировали днём над территориями Дзержинского, Малоярославецкого, Жуковского муниципальных округов. Помимо этого 7 дронов нейтрализовали в небе над Дзержинским, Козельским округами, а также на территории Калуги.