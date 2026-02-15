Погребенные под лавиной: в регионах РФ сошедший с крыш снег убивает людей

В Свердловской области двоих детей, которые катались на «ватрушках» с горы, накрыло снегом, школьники погибли. Трагедия произошла в поселке Сылва в Шалинском районе в выходной день, 15 февраля. Известно, что восьмилетний ребёнок учился в первом классе школы Екатеринбурга и приехал на выходные к бабушке, а его девятилетний товарищ был учеником третьего класса одной из школ поселка Шаля. Дети отправились кататься на тюбингах, а когда вовремя не вернулись домой с прогулки, взрослые забили тревогу и пошли их искать. «Ватрушки» обнаружили у горы, а самих детей откопали из-под метрового слоя снега. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти детей.