Погребенные под лавиной: в регионах РФ сошедший с крыш снег убивает людей

После морозной погоды и снегопада к выходным во многих российских регионах резко потеплело. В результате подтаявший на крышах домов снег начал падать прямо на прохожих. Для некоторых жителей ХМАО, Петропавловска-Камчатского и Нижегородской области травмы, полученные при сходе ледяных глыб с крыш, оказались смертельными. На Урале под лавиной погибли двое детей, катавшиеся с горки.
На Урале школьников на тюбинге накрыла лавина.
В Свердловской области двоих детей, которые катались на «ватрушках» с горы, накрыло снегом, школьники погибли. Трагедия произошла в поселке Сылва в Шалинском районе в выходной день, 15 февраля. Известно, что восьмилетний ребёнок учился в первом классе школы Екатеринбурга и приехал на выходные к бабушке, а его девятилетний товарищ был учеником третьего класса одной из школ поселка Шаля. Дети отправились кататься на тюбингах, а когда вовремя не вернулись домой с прогулки, взрослые забили тревогу и пошли их искать. «Ватрушки» обнаружили у горы, а самих детей откопали из-под метрового слоя снега. Прибывшие на место врачи скорой помощи не смогли спасти детей.
Глава пресс-службы регионального главка полиции Валерий Горелых рассказал, что, предположительно, во время спуска на «ватрушках» неожиданно сошла снежная лавина, под которой и оказались ребята.
В Нижнем Новгороде дети пошли в музей и попали в больницу.
После схода наледи с крыши на улице Рождественской в Нижнем Новгороде в больницу попали пять детей. В администрации Нижегородского района города рассказали, что, дети пришли с родителями на экскурсию в музей, расположенный в здании.
По данным СУ СК Нижегородской области, при сходе снега и наледи с крыши многоквартирного дома по улице Рождественской травмы получили шестеро несовершеннолетних, их доставили в медучреждение.
Кроме того, на улице Дьяконова в Нижнем Новгороде на местную жительницу и ребенка с крыши многоквартирного дома также упала наледь. Ребенка с травмами доставили в больницу, сообщили следователи.
В Нижнем Новгороде 15 февраля 19-летняя девушка погибла в результате падения наледи с крыши многоквартирного дома на улице Варварской. Вторая девушка, которая в этот момент находилась рядом с ней, получила легкие травмы.
Ночью 15 февраля из-за падения снега с крыши в селе Каменка в Воротынском районе Нижегородской области погиб мужчина 1987 года рождения, сообщили в ГУ МЧС по региону.
В Петропавловске-Камчатском из-за схода снега за сутки смертельные травмы получили два человека. Утром 15 января под глыбой, сошедшей с крыши многоквартирного дома, погиб очищавший от снега автомобиль мужчина. Позднее снег упал с крыши одноэтажного дома по улице Макарова и завалил мужчину 1963 года рождения, спасатели и медики пытались спасти его, но безуспешно.
В ХМАО под глыбой снега с крыши хоккейного корта «Штурм» погиб ребенок.
Днем ранее, 14 февраля, в городе Лянтор в ХМАО глыба снега сошла с крыши крытого хоккейного корта «Штурм» и накрыла группу детей. Их откапывали все, кто оказался рядом с местом трагедии: простые прохожие, спасатели, сотрудники спорткомплекса и мэрии. Одного из детей в состоянии клинической смерти работники администрации донесли до скорой помощи на руках, однако спасти его не удалось. Второй мальчик, оказавшийся под толщей снега, получил переломы, его экстренно госпитализировали в Лянторскую горбольницу. Ещё трое детей, попавших под обвал, тоже обратились в больницу, две из них находятся в стационаре Сургутской травматологической больницы.
На месте гибели ребенка организовали стихийный мемориал.
В городе Ивантеевке в Московской области 14 февраля от наледи, сорвавшейся с крыши, пострадала девушка, проходившая мимо. СМИ распространили видеозапись на которой кусок льда откололся от кровли здания, отскочил от окна и попал в пострадавшую.