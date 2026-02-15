Основателя мебельной компании «ДомаДом» нашли мертвым в Перми

Волонтеры поискового отряда «ПрикамьеПоиск» сообщили, что 47-летний Алексей Антипкин, пропавший в Перми, был найден мертвым. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщили в Telegram-канале отряда.
Известно, что 13 февраля Алексей Антипкин ушел из дома в деревне Заозерье под Хохловкой и перестал выходить на связь. При этом он был одет в горнолыжный костюм со светоотражающими вставками и имел при себе походный рюкзак.
Журналисты perm.aif.ru писали, что Антипкин был известным предпринимателем в городе, ранее руководил мебельным центром «ДомаДом», а также основал эту федеральную сеть.
Тело Алексея Антипкина было найдено 15 февраля. По информации источника «КП»-Пермь", исключается криминальная версия его смерти. Тело обнаружили на льду реки Камы в сугробе с глубоким снегом. Предположительно, он провалился в снег и застрял, также могло ухудшиться состояние его здоровья, например, возникли проблемы с сердцем. В настоящее время тело передано полиции для проведения официального расследования.
Похожий случай произошел на этой неделе. Мужчина отправился на лыжную прогулку в Карелии и провалился под лед. Инцидент произошел в Лахденпохском районе.