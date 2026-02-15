Ричмонд
Из Домодедовской больницы выписали переболевшего оспой обезьян пациента

Два пациента с подтвержденным диагнозом продолжают лечение, сообщили врачи.

Один из пациентов, госпитализированных с оспой обезьян, выздоровел и был выписан из медучреждения, в больнице остаются два человека с подтвержденным заболеванием, сообщает в своем Telegram-канале Домодедовская больница.

«Первый пациент, который был госпитализирован в начале февраля выписан с выздоровлением», — говорится в сообщении.

Врачи рассказали, что состояние двух пациентов, у которых наблюдаются клинические проявления заболевания, удовлетворительное. После окончания лечения, выздоровления и завершения карантина их также выпишут домой.

Ранее сообщалось, что в Домодедовскую больницу госпитализировали трех пациентов с подтвержденным диагнозом оспа обезьян.

Напомним, также стало известно о двух случаях оспы обезьян, выявленных в Санкт-Петербурге, пациенты госпитализированы в городскую больницу.