Пострадавшие от атаки ВСУ воронежцы два месяца не могут вернуться в квартиры. Видео © Telegram / Baza.
Инцидент произошёл 10 декабря, когда системам ПВО удалось сбить скоростную цель. Обломки БПЛА серьёзно повредили конструкцию жилой многоэтажки. От взрыва пострадала кровля и перекрытия между этажами, разрушению подверглись лестничные марши и вентиляционная шахта, также вышел из строя лифт. Один из подъездов был признан аварийным, и его жителей эвакуировали.
Сразу после случившегося градоначальник обещал провести все восстановительные работы в течение месяца, а на это время пообещал предоставить людям временное жильё. Однако на практике с расселением возникли проблемы: квартиры из маневренного фонда получили далеко не все нуждающиеся. Что касается ремонта, то чиновники уже дважды переносили сроки его завершения. Сейчас жильцов ориентируют на май.
В январе из-за перепадов температур и отсутствия нормальной гидроизоляции талая вода залила стены и лестничную клетку вплоть до первого этажа. Теперь жильцы опасаются, что влага повредит их оставленное в квартирах имущество, а дату сдачи подъезда опять перенесут. Ситуация осложняется и финансовой нагрузкой: большинство пострадавших вынуждены оплачивать ипотеку за пустующие квадратные метры и одновременно тратиться на аренду временного жилья.
В региональном правительстве позже прокомментировали ситуацию, заявив, что по поручению губернатора был разработан порядок возмещения расходов на жилищно-коммунальные услуги для пострадавших. Также прорабатывается вопрос о выплатах тем, кто лишился транспорта в результате происшествия. В администрации подчеркнули, что всем жильцам предлагали размещение в пунктах временного проживания или в маневренном фонде.
Тем временем, более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область, за сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа. Пять муниципальных образований и часть Брянска остались без тепла и электричества. Противник атаковал энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям. В настоящий момент все аварийные бригады уже мобилизованы и приступили к работе. Специалисты занимаются подключением резервных мощностей и ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет в дома жителей.
Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.