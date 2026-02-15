Банды подростков несколько месяцев терроризируют тихий британский город

«Вы оставите меня в покое? Уберитеcь от меня!» — кричит женщина на записи, когда группа подростков следует за ней по улице. По ее словам, один из них вырвал у нее телефон и бросил на землю, другие кидали в нее лед и облили напитком. «Ничто не оправдывает такое поведение. Что делают родители? Эти дети считают себя неприкосновенными», — заявила Лоусон.