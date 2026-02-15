Банды подростков несколько месяцев терроризируют тихий британский город

В британском городе Эштон-ин-Мейкерфилд (графство Большой Манчестер) банды подростков уже несколько месяцев терроризируют местных жителей, сообщает Daily Mail. По данным издания, по вечерам на улицах собираются группы до 50 человек, которые бросают камни в прохожих, громят автобусные остановки и запугивают владельцев магазинов.
Очередной всплеск беспорядков произошел в минувшее воскресенье. Подростки заполонили центральную улицу Джерард-стрит, из-за чего некоторые заведения были вынуждены закрыться раньше времени. В соцсетях распространилось 13-минутное видео, снятое владелицей кафе Хелен Лоусон.
«Вы оставите меня в покое? Уберитеcь от меня!» — кричит женщина на записи, когда группа подростков следует за ней по улице. По ее словам, один из них вырвал у нее телефон и бросил на землю, другие кидали в нее лед и облили напитком. «Ничто не оправдывает такое поведение. Что делают родители? Эти дети считают себя неприкосновенными», — заявила Лоусон.
Местные жители утверждают, что ситуация ухудшается по выходным. «Я больше не выхожу из дома по вечерам в выходные. Они повсюду. Им кажется, что они управляют городом», — рассказала одна из жительниц, прожившая в районе всю жизнь.
По данным Daily Mail, подростки также поджигают мусорные баки, разрисовывают стены граффити, бросают яйца и камни в автомобили, а в одном случае бросали стеклянные бутылки в сторону детей, эвакуированных из танцевальной студии после поджога у входа.
Полиция Большого Манчестера сообщила, что усилила патрулирование района, ввела приказы о рассредоточении групп и установила личности нескольких участников инцидентов. Правоохранители также взаимодействуют со школами и муниципальными службами для предотвращения новых случаев антиобщественного поведения.
Ранее сообщалось, что во Владивостоке группа школьников терроризировала бывшего учителя, стуча в двери и окна ее квартиры, что привело к ухудшению состояния здоровья пенсионерки.