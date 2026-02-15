Ричмонд
Около пяти взрывов раздалось над Рязанью, работают расчёты ПВО

Над Рязанью прогремело около пяти взрывов. По предварительным данным, системы ПВО отражают атаку украинских беспилотников. Об этом пишет SHOT.

Очевидцы сообщают о 3−5 взрывах в северной и южной частях Рязани. По их словам, от громких звуков сработала автомобильная сигнализация. Местные жители утверждают, что российские средства ПВО сбили не менее двух украинских БПЛА на подлёте к городу. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.

Тем временем, более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область, за сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа. Пять муниципальных образований и часть Брянска остались без тепла и электричества. Противник атаковал энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям. В настоящий момент все аварийные бригады уже мобилизованы и приступили к работе. Специалисты занимаются подключением резервных мощностей и ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет в дома жителей.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

