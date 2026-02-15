Около пяти взрывов раздалось над Рязанью, работают расчёты ПВО

Очевидцы сообщают о 3−5 взрывах в северной и южной частях Рязани. По их словам, от громких звуков сработала автомобильная сигнализация. Местные жители утверждают, что российские средства ПВО сбили не менее двух украинских БПЛА на подлёте к городу. Официальных данных о пострадавших и разрушениях пока не поступало.
Тем временем, более 12 часов длится массированная атака беспилотников на Брянскую область, за сутки над регионом уничтожено свыше 170 вражеских дронов самолётного типа. Пять муниципальных образований и часть Брянска остались без тепла и электричества. Противник атаковал энергетические объекты, что привело к масштабным отключениям. В настоящий момент все аварийные бригады уже мобилизованы и приступили к работе. Специалисты занимаются подключением резервных мощностей и ведут восстановительные работы, чтобы как можно скорее вернуть тепло и свет в дома жителей.
