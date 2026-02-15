Ричмонд
Собянин: Система ПВО Минобороны сбила еще один беспилотник

Силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник, направлявшийся к Москве. Об этом в воскресенье, 15 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на своей странице в мессенджере MAX.

На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

Беспилотники, направляющиеся в сторону столицы, сбивают практический весь день. До этого средства противовоздушной обороны сбили пять беспилотников. Два из них были сбиты около 12 часов, еще один — спустя несколько минут, четвертый — около 16 часов и пятый — спустя еще несколько минут.

Затем, спустя некоторое время, глава города сообщил об уничтожении сразу семи дронов. Позже Собянин сообщил о том, что сбиты еще шесть БПЛА.

